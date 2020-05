Maris Järva meenutab esimest kokkupuudet keelatud kraamiga: sain oma kogemuse kätte 

Maris pidi aga vastama küsimusele, milline on tema kõige meeldejäävam kokkupuude keelatud ainetega ehk uimastitega. “Ma olen vist nii vana, et ma võin selle välja rääkida nii, et mu ema pahanda, aga mul oli sõbranna, kelle ema oli politseitöötaja ja me tõmbasime ära konfiskeeritud seadusega keelatud suitsu,” paljastas raadiohääl. “Pärast seda ei ole ma enam seda proovinud, sain oma kogemuse kätte,” naljatles Maris, et ta ei tea, millest neil toona nii suur huvi tuli.