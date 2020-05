Film Tartus avatakse reedel eriolukorra reeglitele vastav autokino Toimetas Katharina Toomemets , täna, 11:39 Jaga: M

Autokino Foto: Kristjan Lepp/Ajakirjade Kirjastus

Et kinod on endiselt suletud ja nende avamist ei paista, on nobedamad organiseerinud juba autokinod. Nii võttis Tartu Elektriteater asja ette ja alustab reedest ERM-i parklas filmide näitamisega.