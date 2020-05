VIDEO | Ott Lepland lõi uueks looks käed hitimeister Karl-Ander Reismanniga 

Loo produtsent ja kaasautor Karl-Ander Reismann „Pakkumine Otiga koostööd teha tuli Oti managerilt Danel Pandrelt „Eesti laulu“ afterparty’l. Saime Otiga märtsikuus esimest korda stuudios kokku, kusjuures me polnud varem kunagi kohtunud. Samal päeval sündis ka „Lootuses“ laulu meloodia ja ülesehitus, ühe päevaga. Hiljem muutsime sõnuja tegelesin produktsiooniga, aga kogu loo struktuur oli esimese sessiooniga paigas. Kuna ta on ise väga muhe ja lahe tüüp, siis tekkis klapp kiiresti ja koostöö oli väga lihtne. Otil on uskumatult võimas hääl ja tahtsin, et see tuleks siin laulus välja, mida ta ka tuleb, eriti refräänis.“

„Muusikaline klapp Karl-Anderiga oli kohene ja koostöö temaga väga sümpaatne. Laul sündiski meie esimese kohtumise ja stuudiojämmi käigus. Olen lauluga väga rahul ja kindlasti on Karl-Anderi näol tegemist Eesti hetke ühe parima proditsendi ja laulkirjutajaga. Loodan kindlasti ka tulevikus temaga koostööd jätkata ja uusi lugusid avaldada.“ Sekundeerib Karl-Anderi öeldule Ott Lepland.



Laulu emotsioone võimendab valguse ja varjudega video, mis sa filmitud Endla talu küünis. „Videos panin rõhku ilusale visuaalsele pildile. Kuna lugu ise on nii võimas, siis tahtsin, et video tooks oma lihtsuses selle loo iseloomu välja.“ räägib muusikavideo autor Kateriine Krigul.