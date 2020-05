70aastane moelooja poseeris poolpaljalt - ja internet läks hulluks! 

Sotsiaalmeediakommentaatorid on vaimustuses Wangi trimmis kõhulihastest, käsivartest ja jalgadest ega suuda uskuda, et vapustavate pruutkleitide järgi tuntud tippdisainer on tõesti 70. "Kus asub igavese nooruse allikas, millest Vera joob?" on paljude kommentaaride sõnum.

Wang rääkis Harper's Bazaari intervjuus, et töötab koroonapandeemia ajal koos inimestega, kes on superheas füüsilises vormis. See on teda ennastki sundinud peaaegu iga päev trenni tegema. 2016. aasta intervjuus väitis Wang, et pole hingelt trenniinimene, kuid mängib meelsasti golfi. Kuid jõusaalis klõpsitud kaader annab aimu, et Vera ei piirdu kindlasti vaid golfiga.