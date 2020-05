Ohvriabis töötav laulja Hannaliisa Uusma: mõtleme iga päev, kuidas jõuda inimesteni, kes on koduseinte vahel hädas 

"Kui kogu läänekultuuri statistika näitab, et lähisuhtevägivald on viimasel ajal tõusnud 30-50%, siis Eestis on abipöördumiste arv drastiliselt vähenenud. Mõtleme igapäevaselt, kuidas jõuda inimesteni, kes on koduseinte vahel hädas," räägib Uusma Raadio 2 hommikuprogrammis.

Muusikamaastikust rääkides sõnab Hannaliisa, et see on meestekeskne ja seda ei olegi võimalik muuta. "Arvan, et eneseväljendusstiil ehk mis on lubatud nii meestele kui ka naistele on kindlasti kirevamaks muutunud. Kuid öeldakse, et muusikamaailma ja -tööstuse mehekesksust on võimatu lõpuni nihestada juba seetõttu, et kõik, mida väärtustatakse, on ajaloos traditsiooniliselt seotud olnud meeste ja mehelikkusega, isegi, kui seda esitab naine."