Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas riigikogu ministri põnevat seiklust arutas  

Täienduskoolis juhtunu kohta tegi arupärimise riigikogulane Oskar Gustavson. Lattik (pildil) oli - mitte küll välisministrina, aga Viljandi pastorina – nõudnud põllutööministrilt oma kirikumõisa tarvis välja maatüki, mille maavalitsus juba varem koolile rendile andis. Sinna oli Tartust tellitud noori vilja- ja ilupuid ning marjapõõsaid ning need maha istutatud. Pastor saatis siis oma kutsari vedruäkke ning hulga naistega kohale ja käskis neil puud-põõsad üles kiskuda ning rüüstamisjäljed äkkega siledaks tõmmata. Ise passis eemal.

Koolijuhataja kutsus kohale konstaabli. Too tuli, märkas Lattikut ja tormas juhtunust komissarile ette kandma. Too olevat läinud hirmu täis, kui kuulis, et pastorist välisminister isiklikult käske jagas, ning tegi töölt sääred.