„PUUDUTA MIND“ | Treener annab nõu: põlveliigeste probleemide puhul väldi neid harjutusi  

Üheks oluliseks teemaks on kindlasti ka õige koormus. Tihtipeale on peamiseks põvemurede põhjuseks just ülekoormus. Ka ujumine ja rattasõit on väga head alternatiivid, kui jooksmine peaks olema vastunäidustatud. Arst või füsioterapeut võib ette kirjutada ka spetsiaalseid harjutusi või teha lihashooldust, kui on eeldust arvata, et see vähendab põlvevalu.



Kindlasti ei tohiks teha harjutusi, mis tekitavad põlvedele põrutust, nagu hüpped ja kõval pinnasel jooksmine. Sobimatu tehnikaga jõuharjutused, mis asetavad põlvedele tarbetu koormuse ja nihkejõu.



Millised on tervisega seotud küsimused, mida kindlasti küsid, kui inimene tellib treeningkava või palub nõu, kuidas trenniga alustada?