Armas ese: nostalgiline raamat, mis räägib kodumajast 

Raamatus näidatud Tartu hoone on ainus Alvar Aalto projekteeritud maja Eestis.

Helgi elas Tähtveres Kreutzwaldi 6 majas kakskümmend kaks aastat. Et see on funktsionalistliku arhitektuuri haruldus, seda ta ei teadnud. Sellest lihtsalt ei räägitud.