Little Richard – piinatud hing, kes andis rock'n'roll'ile kõla ja kire 

Legendaarse artisti surmast teatas tema poeg Danny Penniman. Rock'n'roll'i pioneer suri Nashville'is luuvähki. Viimastel aastatel oli Little Richard kannatanud puusahädade all ja elanud üle nii insuldi kui ka infarkti. „Ta oli päris pikalt vaevelnud, aastaid,“ ütles muusiku agent Dick Alen oma avalduses. „Rääkisin temaga viimati kaks-kolm nädalat tagasi. Ma teadsin, et ta pole terve, aga ta ei tahtnud sellest rääkida, ütles vaid: „Ma pole terve.““