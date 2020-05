Inimesed Aivar Mäe: „Kuidas me tulevikus saame hakkama olukorras, kui su kõrval saalis istub võõras pisut nohune inimene?“ Jaanus Kulli , täna, 22:30 Jaga: M

GALERII

SÜNNIPÄEVASOOV: Täna 60aastaseks saav Aivar Mäe soovib vaid üht: „Soovin, et mu perel läheks hästi. Et tervis oleks korras, et lapsed ja lapselapsed oleksid terved ja estoonlased oleksid ka terved.“ Foto: Stanislav Moškov

„Veebruar ja märts on meie teatri jaoks olnud alati kõige traagilisemad kuud. Ilm on kehv, inimesed nohused. Mistõttu desinfitseerimisvahendid on juba kümmekond aastat meie inimestele sama tuttavad nagu seep ja soe vesi,“ üllatab mõneti rahvusooper Estonia peadirektor Aivar Mäe.