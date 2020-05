VIDEO | Toomas Uibo rõõmustab fänne mõnusa muusikavideoga, sedapuhku ilma maskita 

"Kolm nädalat tagasi juhtus minuga midagi uskumatut. "Maskis lauljast" lahkudes panin oma Facebooki seinale üles telefoniga filmitud koduvideo, mida on tänaseks vaadanud rohkem kui 73000 inimest, rohkem kui 7000 kaasmaalast arvasid, et see postitus oli tore ja üle 800 neist palusid, et äkki saaks veel mõne loo," kirjutab Toomas Facebookis.