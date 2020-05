FOTOD | Nunnu! Kevad tõi Andres Puusepa peresse lisa 

Andres ütleb, et praeguse seisuga pole perel plaanis lemmikuid juurde võtta. “Koera me väga tahtsime ja nüüd lõpuks saime. Kassist-koerast täitsa piisab.”

Kaasaegse koerana on Doradol olemas ka isiklik sotsiaalmeediakonto. “Meie ise saime selle tõu kohta sotsiaalmeediast nii palju igasugust infot, videoid ja materjale,” räägib Andres, et koeraomanike ja -huviliste omavaheline suhtlus on täiesti tavaline ja igapäevane. “Suuresti tänu sellele tegime ka tõu suhtes otsuse. Kui on inimesi, kes koeravõtmist kaaluvad, siis on sotsiaalmeedia ülihea väljund, superasi!” soovitab ta.