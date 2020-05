Epp Kärsin kolis juba 14aastaselt kodust välja: ma olin pere must lammas 

Ta meenutab, et see oli veel aeg, kus riigilt sai sotsiaaltoetusi. “Saime Eesti riigilt 500 krooni toetust, et kaks alaealist saaksid omaette elada," naerab Epp.

“Ma olin pere must lammas. Ema on öelnud, et issand jumal, ma olen kõiki lapsi ühtemoodi kasvatanud, miks see jumal mind selle Epuga karistanud on…”