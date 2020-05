Madis Milling: olen elus ühe korra tõsiselt vitsa saanud 

“Praegugi tulevad meelde igasugused jaburdused. Kui nüüd on normaalne, et lapsed vahetunnis hüppavad ja kargavad, siis tol ajal pidid sa käest kinni ringi jalutama mööda ruume. Loomulikult mulle see ei meeldinud,” räägib ta. “Mäletan sellised märkusi, et Madis jookseb vahetunnis või ronib mööda WC seinu,” lisab Madise ema Aimi.