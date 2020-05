Inimesed Silvia Ilves on pere eelarvet kokku tõmmanud: koos esinemistega on ära jäänud 200eurosed taksoarved Kroonika , täna, 12:23 Jaga: M

Silvia Ilves Foto: Martin Ahven

Silvia Ilves tunnistab Kroonikas, et on koroonakriisis pere eelarve kõvasti kokku tõmmanud. "Tänu ERSO palgale saan täpselt makstud üüri, nii et suuri võlgnevusi pole tekkinud. Lisaks jookseb veel emapalk, mis suvel küll lõpeb," selgitab Silvia oma majanduslikku olukorda.