Inimesed Ženja Fokin leidis uue hobi: ma hakkasin kokkama! Toimetas Liisa Mugra , täna, 11:31

Ženja Fokin Foto: Reigo Teervalt

Tänu eriolukorrale leidis stilist ja maskisaate detektiiv Ženja Fokin endale uue hobi, milleks on toiduvalmistamine.“Mul on kopp ees äppidest, kust saab toitu koju tellida, sest need maitsevad kõik samamoodi,” tunnistab ta Star FM-i hommikuprogrammis. “Seetõttu hakkasin ise kokkama!” hõiskab mees.