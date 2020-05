Angelina Jolie: „Ema surm muutis mind.“ 

Jolie sõnul ei tulnud ema surm ootamatult - ta on varem rääkinud, et Marcheline võitles vähiga kümme aastat. Ent ema lahkumine nihutas temas eneses paljutki paigast. "Ema armastusest ja soojast pehmest embusest ilma jäädes on tunne, nagu keegi rebiks sinult kaitsva teki."