PÄEVAHOROSKOOP: esmaspäev, 11. mai

Oled suhteliselt kannatamatu, sind võib vallata tunne, et hea on seal, kus sind ei ole. Sul on ehk koduste kohustuste täitmisest kõrini.

Juhused viivad sind kokku meeldivate inimestega, võimalik on armumine. See teeb sind mingiks ajaks õnnelikuks, aga on oht, et sa ei näe oma kaaslast kuigi realistlikult.