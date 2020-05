Ema surm tegi Bonost rokkstaari: „Mu südamesse tekkis auk. Täitsin selle muusikaga.“ 

Bono on varalahkunud emast kirjutanud mitmeid laule. U2 esimese albumi „Boy“ (1980) esimeses palas „I Will Follow“ laulab toona 19aastane iiri rokkarihakatis ema suu läbi, kes tõotab oma lapsele jäägitut pühendumist. „Olin väljas, kui sa ütlesid, et vajad mind... Kui sammud minema, järgnen sulle“. Iris Hewsonist on inspireeritud ka näiteks „Mofo“, „Out of Control“ ja „Tomorrow“. „Mõistsin 14aastaselt, kui mu ema ootamatult omaenese isa haua veerel suri, et mul on südames auk,“ rääkis Bono viis aastat tagasi The Sunile. Poiss valas südamevalu muusikasse. „Toona, seda auku muusikaga täites, ei mõistnud ma, et minust sai ema äraolekul artist ning ma võlgnen talle selle eest tänu. Arvasin, et mu raev kuulus rock'n'roll'i juurde, aga see raev oli tegelikult lein.“