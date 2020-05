Inimesed Aasta ema Katre Zirel: „Oleme leidnud oma laste jaoks alati aega ja armastust.“ Katrin Helend-Aaviku , täna, 18:40 Jaga: M

MAAILMA PARIM EMA: „Laste kasvamine on väga vastutusrikas aeg, kuid oleme leidnud oma laste jaoks alati aega ja armastust,“ ütleb aasta ema, SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla anestesioloogiakliiniku õendusjuht Katre Zirel. Tütar Laura käib ema-isa jälgedes ja on lastekirurgia arst-resident. Noorem tütar Getter õpib gümnaasiumis ja alles otsib oma teed. Foto: Erki Pärnaku

„Olen ikka arvanud, et kui suudan olla oma lastele sama hea ja hooliv ema nagu minu ema on olnud mulle ja minu kahele vennale, on see suurepärane!“ ütleb aasta ema 2020 Katre Zirel. Emadepäeva tähistamine on tema peres väga südamlik traditsioon. „Enamasti on see lapse tänulikkuse näitamine emale. Mulle meeldib mõelda, et see on ka vastupidi - emana tähistada seda päeva ja olla tänulik elu eest koos lastega.“