Õnne! Daniel Levi ja tema abikaasa Eleri said teise tütre! 

Daniel selgitab, et esimene "ärevam" hetk pärast lapse sündimist oli see, kui saadi teada, et lapse südames on pisike kahin: "Pidime jääma haiglasse kauemaks, et viia läbi vajalikud uuringud. Õnneks saime teada, et selline asi küllaltki levinud ja ei pidanud pikalt seda koormat kandma, sest järgmisel päeval selgus ultraheliuuringul, et lapse südamega on kõik hästi. Lapsevanemana ei ole ühtegi suuremat mure, kui see, et lapsega võib midagi olla halvasti."