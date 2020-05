President Kersti Kaljulaid: minu laps on alati olnud minu sõber! 

President alustas intervjuud emadepäevaõnnitlusega kõikidele Eesti emadele ja vanaemadele. "Mul on nii hästi läinud, et ma saan seda soovida nii üles oma emale kui allapoole oma tütrele," ütleb Kaljulaid.

Saate vahendusel jõuab Kersti Kaljulaidini lapselaste tehtud liivakoogi ja emadepäevakaardiga videotervitus Lõuna-Eestist. Kaljulaid ütleb, et pole tütart ja tema peret juba tükk aega näinud. "Liiga kaua!"

Vanaemarollist rääkides arvab president, et on selles rollis suhteliselt kasutu. "Maike on viieaastane, ma olin Luksemburgis, kui ta oli pisikene. Remo on sündinud 22. veebruaril kolm aastat tagasi. Oli kiire periood, aga sel päeval ma teda siiski nägin. Ja kui Riko sündis, siis see uudis jõudis minuni Helsingi lennuväljal, kui ma olin istumas lennukisse, et sõita Tokyosse Jaapani keisri kroonimispidustustele," räägib kiire elutempoga harjunud president. "Aga siis oli seda tore kolleegidega tähistada."

Ajal, mil välisreise ei toimu, on president mõistnud, et tema kohalolu puudujääk pere kõrval on olnud oluline. "Praeguseks on üle pika aja tunda, et ka minu kõige väiksem laps on saanud piisavalt ema tähelepanu."

Kaljulaidi pojad, 11aastane Kaspar ja 15aastane Georg, õpivad praegu, nagu teisedki õpilased, distantsõppel. "Meie peres ei ole kunagi ühegi lapse koolitöid nendega koos tehtud," ütleb Kersti Kaljulaid.

"See vestlus on alati maha peetud esimese klassi esimestel päevadel – see on nüüd sinu töö, sinu vastutus. Kui on tegemata, siis õpetaja ütleb, mis ta sellest arvab. Iga hinne on sinu oma, iga märkus on ka sinu oma."