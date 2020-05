Toomas Lunge: „Kõige suurem II ilmasõjas osaleja ja sõja võitja on laul „Lili Marleen“.“ 

Teist säherduse haardega laulu pole II maailmasõjast teada kui „Lili Marleen“, mis oma olemuselt on süütu armastuslaul. „„Lili Marleen'“ on absoluutne fenomen, sest alati, kui on mingid madinad, on lõpuks üks inimlik lugu kõige ühendavam asi – sõdurpoiss igatseb oma pruuti, kes ootab teda tänaval laterna all,“ tõdeb Lunge, et klassikalist armastuslugu oskasid laulda kõik. Kas siis saksa või inglise keeles, vahet polnud. Teine sarnane lugu, mis sakslaste käest tuli, aga pajatas siiski ainult armastusest, on olnud Wehrmachti marss „Erika“. „Seda armastati ka kangesti,“ ütleb Lunge. „Erika“ puhul on jällegi tegu lihtsa armastuslooga, mis passis 1930. aastatel ka marsilauluks, kuid tegelikult jutustas lugu siiski armsast tütarlapsest ja kodutanuma lilledest.