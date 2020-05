Lily Allen paistab kinnitavat kihlumist „Stranger Thingsi“ tähega 

Mõne nädala taguses postituses ütles Lily, et on suutnud juba üheksa kuud kaine olla. Ka kõhulihased hakkavat juba paistma. "Väga rahul. Aga voodit ei suuda ma endiselt teha." Sellelgi fotol torkab silma Alleni kaunis sõrmus.

New York Posti teatel on kõnealune sõrmus kaunistanud lauljatari sõrme juba detsembrist saadik. Septembris tegi Lily teatavaks oma suhte USA näitleja David Harbouriga, kes on tuntud seriaalist "Stranger Things". Poptähel on 2018. aastal lahutatud abielust ehitusettevõtja Sam Cooperiga kaks tütart.