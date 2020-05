Inimesed 50aastase Jennifer Lopezi kokk paljastab tema tippvormi saladuse Toimetas Triin Tael , täna, 13:00 Jaga: M

Jennifer Lopez 2. veebruaril Super Bowli poolajasõul. Foto: Chris O'Meara/AP/Scanpix

Korduvalt maailma kaunimate naiste hulka valitud Jennifer Lopezi figuur äratab kadedust veel nüüdki, kus ta on 50aastane. Latiinotähe kokk Kelvin Fernandez paljastab, mida J-Lo sööb, et ta nii trimmis on.