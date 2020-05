Sandra Vabarna tähistas 35. sünnipäeva viina joomise asemel magades, töötades ja joostes 

"Võiksin veel pikalt heietada, kuidas 35 on kõige ilusam ja parim vanus (mida ta hetkel ongi), aga ma usun, et iga vanus on just see parim, kui osata näha, tunnetada ja mõista, olla hetkes ja seda kõike iga päev nautida. Isegi kui mõni päev või olukord on keerulisem või väsitavam. See kõik võib võtta aega ja harjutamist, aga võin öelda, et see kõikehõlmav õnnetunne ja rahulolu igas väikses asjas, on võimalik! Mul läks ainult 35 aastat aega, et sellest päriselt aru saada!" kirjutas ta.