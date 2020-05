Inimesed Evelin Samuel-Randvere: „Arvan, et emad ongi kõige paremad asjaajajad ja haldurid üleüldse. Rööprähklemine on ainus võimalus.“ Aigi Viira , täna, 17:12 Jaga: M

EMA: Evelin Samuel-Randvere koos pisitütar Anna Martaga. Evelinil on veel pojad Oskar ja Torsten, kes on juba teismelised. Foto: Stanislav Moškov

„Ega emaks ju sünnita,“ naeratab muusik Evelin Samuel-Randvere, kolme lapse ema. Pojad Oskar ja Torsten on juba teismelised, tütar Anna Marta aga õige väike. Üksiklapsena kasvanud Evelin imestab ka ise, kuidas ajapikku on temast kolme lapse ema saanud – oma tüdrukupäevikutesse ta tõepoolest säherdust eesmärki kirja ei pannud. „Ise ka imestan, et mul on kolm last! Kaks last oli ju tore saada ja kui nemad olid juba suuremaks saanud, siis kolmanda puhul teadsin, mis mind ees ootab. Sealt edasi tundub, et kolm või neli last, enam pole vahet.“