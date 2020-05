Bob Dylan avaldab üle kaheksa aasta uue originaallauludega plaadi 

BBC Newsi teatel andis Dylan viimati välja originaallauludega plaadi kaheksa aastat tagasi - "Tempest" ilmus 2012. Sestsaadik on vanameister ilmutanud kolm kaveritega plaati.

Kaks pala uuelt albumilt on Dylan viimastel nädalatel juba avaldanud. "Murder Most Foul" on legendaarse muusiku pikim laul - 17 minuti pikkune mõtisklus president Kennedy tapmisest, aga ka Ameerika popkultuurist.