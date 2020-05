Inimesed Hedvig Hanson: „See oleks meestele eluks vajalik õpe – mitte karta naise tundeid.“ Sirje Presnal , täna, 22:30 Jaga: M

GALERII

KOGU AEG TULEB MUUTUDA: Ema – ja tegelikult ka isa – oluline oskus on kohaneda. „Kui vahel on käegalöömise tunne, ei tohi loobuda, tuleb edasi õppida. Kogu aeg,“ leiab Hedvig. „Ei laps ega ka lapsevanem ole iialgi valmisprodukt, nad on arenemises.“ Foto: Maris Ojasuu

Lastekasvatuse olulisim alustala on ausus nii sõnades, tegudes kui ka tunnetes, leiab kahe poja ema, lauljanna Hedvig Hanson. „Selles suhtes usun, et olen olnud oma lastele hea eeskuju,“ arutleb ta. „Oma tundeid ei tohi peita, et meeldida. Muidu õpime valet. Valega elada on väga koormav. Minu pojad on minu pealt näinud, et vahel võib kukkuda, aga tuleb tõusta ja minna edasi. Pigem ikka nutta, kui on kurb ja valus, mitte põgeneda.“