PÄEVAHOROSKOOP: laupäev, 9. mai 

Palju õnne, Sõnn! Uuel eluaastal on sul palju loovat energiat, mille õigesse kanalisse suunamine toob ellu rõõmu ja rahuldust. Väga tähtsad on suhted – esikohal on kõik see, mis puudutab peret ja traditsioone. Oluline on ka armastus. Võimalik, et leiad nüüd inimese, kes jääb terveks igavikuks su kõrvale.