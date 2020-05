PALJASTATUD! Harry ja Meghan elavad USA filmimoguli üüratus häärberis 

Daily Maili andmeil on Sussexid elanud alates märtsi lõpust Perry hiiglaslikus häärberis, mille hind on 18 miljonit dollarit. Harryt ja Meghanit pole küll koos Perryga avalikkuse ees nähtud, kuid usutavasti tutvusid nad režissööri ja koomikuga oma ühise lähedase sõbra Oprah Winfrey kaudu. Telediiva on Perry viieaastase poja Amani ristiema.