FOTOD | Tšempion! Anu Saagim võitis taas „Eesti mängu“: röökisin südamepõhjast, võit oli nii magus! 

Anu on tõeline „Eesti mängu“ tšempion – ta võitis saate ka 2017. aasta augustis. Kui talle taas osalemist pakuti, võttis Anul enda sõnul ikka kõhedaks küll. „Eriti kui ma kuulsin, kes sinna kõik osalema tulevad – poliitikud, tähtsad ja nutikad inimesed. Tean küll, et mitu tärni on Euroopa liidu lipus ja mitu liikmesriiki on, aga poliitikaküsimustes ma nii kodus ei ole. Mõtlesin natuke, et jube nadi on lolliks jääda – paned „Eesti mängu“ kinni ja kõnnid järgmisest lonta-lonta minema, ei tea lihtsatele küsimustele vastuseid.“