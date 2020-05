Elon Musk õpetab, kuidas tema poja nime X Æ A-12 hääldama peab 

48aastane Musk rääkis podcast'is "The Joe Rogan Experience", et nime esimest osa X tuleb hääldada "eks". Veidra kujuga Æ hääldub aga ootamatult: "äš". Tema enese panus poja nimesse on A-12. Sellega tahtis Elon avaldada austust luurelennukile Lockheed A-12. "A-12 oli minu panus. Archangel-12, SR-71 eelkäija, on maailma kõige lahedam lennuk."