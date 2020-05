Nooruslik jazzfolkpop-bänd Pillikud tegi debüütalbumile inimtühjadel Tallinna tänavatel karantiinivideo 

„Mõtlesime ära kasutada juhust, mil videovõteteks ei pea keeruliste kokkulepete ja kalli raha eest tänavaid päise päeva ajal tühjaks ajama, vaid saab lihtsalt kohale minna ja õndsat inimtühja võtteplatsi kasutada,“ räägib ansambli juhtfiguur Robert Rebane, kes oli singlile „Neiukesed noorukesed“ sündinud muusikavideo operaator, stsenarist ja monteerija. Nii on helgel videol ka dokumentaalne väärtus, aidates mäletada aega, mil ei Raekoja platsil, Toompea lossi esisel, Reisisadamas, Noblessneri ja Rotermanni kvartalites, Kadrioru ja Tammsaare parkides ega mujal liikunud hingelistki.

Singel „Neiukesed noorukesed“ jutustab õnnest pakatava armastusloo noortest, kes soovivad oma elu koos veeta. „Ehkki kokkusaamistega on ka praegu jätkuvalt kehvasti lõppeb meie laul siiski lootustandva sõnumiga – õnne aeg, see ongi me ainus soov,“ ütleb Rebane.

Pillikud on ansambel, mis ühendab endas jazz-folk-pop stiilid ning ammutab inspiratsiooni eesti keelest, loodusest ja rahvakultuurist. „Meie laulud on saanud inspiratsiooni elust enesest. Oleme mingil määral teadlikult käsitlenud teemasid, mis on ajas universaalsed; millest oleksid võinud laulda ka meie kauged esivanemad. See on omamoodi ka meie viis oma juurtele lähemale ulatuda,“ tutvustab Rebane.

Ansambli sünniks saab pidada aastat 2014, kuid sellest ajast on vahetunud välja pea terve koosseis. Praeguseid Pillikuid on seitse – tunnustatud jazzmuusik Robert Rebane (multiinstrumentalist, laulja ja ansambli eestvedaja), Ann Mäekivi (laulja ja viiuli- ja vioolamängija), Marianne Leibur (laulja ja viiuldaja), Jana Kütt (laulja ja laulukirjutaja), Karl Madis Pennar (akustilised ja elektrilised kitarrid), Tobias Tammearu (laul, saksofon, klahvpillid ja tamburiinid-shaker’id) ning rokkiv soome trummar Jeremia ehk Jersu. Õpingud on ansambli liikmeid viimastel aastatel viinud Hollandisse, Portugali, Belgiasse ja Rootsi ning see on ka põhjus, miks seni on aktiivselt ansamblina tegutsetud vaid suvisel festivaliperioodil. Nüüd on kõik aga kodumaal tagasi.