Koroonaviirus viis hauda 47aastase briti räppari Ty 

Aprilli algul korraldati Ty (õige nimi Ben Chijioke) ravikulude tasumiseks korjandus, kirjutab The Guardian. Toona seletati, et räppar oli toimetatud Covid-19 tüsistuste tõttu haiglasse ning viidud meditsiinilisse koomasse, et talle vajalikku ravi anda. Ty seisund paranes ning aprilli keskel pääses ta intensiivraviosakonnast välja. Paraku jäi muusik kopsupõletikku, mis raskendas viirusest kosumist. "Lõpuks ei suutnud tema organism enam võidelda," teatas korjanduse algataja Diane Laidlaw.