Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas Eesti NSVst sai Eesti vabariik 

Oli 8. mai 1990, kui otsustati ENSV muuta Eesti vabariigiks, nurka heideti varasem lipp, vapp ja hümn. Sümboolikaseadusega määrati, et Eesti riigivärvid on sinine, must ja valge. Kehtestati, et taas on elujõus 1938. aasta Eesti põhiseaduse esimesed kuus paragrahvi, mis muu hulgas kinnitasid: „Eesti on iseseisev ja sõltumatu vabariik, kus kõrgeima riigivõimu kandja on rahvas.“ Otsus tekitas juriidilist segadust. 16. mail tuli võtta vastu seadus Eesti valitsemise ajutise korra aluste kohta.