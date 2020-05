Stefan: miski ei ole mu elus niisama juhtunud 

"Mida aeg edasi, seda tavalisemana võivad tunduda esinemised, kingitused, mis mulle saadetakse, ja üritused, kuhu mind kutsutakse, kuid miski ei ole mu elus niisama juhtunud," kirjutab ta Instagramis. "Ma olen oma õnnestumiste nimel palju töötanud ning minu sõbrad, kes on minu suurimad fännid, on mind igas ettevõtmises toetanud ning motiveerinud. Kui sinu ümber on õiged inimesed, oled juba elus võitnud. Edasine tuleb juba lihtsamalt," avaldab ta.