Jurist: seadus ei luba Elon Muskil ja Grimesil pojale säärast nime panna 

Ajakiri People uuris perekonnaõiguse advokaadilt David Glassilt, kas kuulus paar saab pojale tõesti nimeks panna X Æ A-12, nagu nad on kuulutanud. "Californias tohib oma lapse nimes kasutada ainult inglise keeles olevat 26 tähte," põrmustab Glass Eloni ja Grimesi fantaasiarikka beebinime. "Seega pole lubatud numbrid, Rooma numbrid, diakriitilised märgid, täpid ega teised sümbolid või emotikonid. Lubatud on siiski ülakoma, näiteks sellises nimes nagu O'Connor."

Glassi sõnul võisid Elon ja Grimes haiglas lapse sünnitunnistusele kirjutada tema nimeks X Æ A-12 "kõigi oma veidrate numbrite, sidekriipsude ja sümbolitega, aga see antakse [ametiasutusse] sisse, lükatakse tagasi ning neil palutakse teine nimi panna". Juristi sõnul on Tesla juhil ja tema muusikust kallimal võimalus sünnitunnistuse tagasilükkamine edasi kaevata. Kuid säärase nime lubamine on Glassi sõnul ebatõenäoline.