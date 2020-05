Estonian Voices tähistab 10. sünnipäeva virtuaalse kontserdiga 

„Estonian Voices on sündinud a capella armastuse rüppe ja on esimesest proovist peale kantud elevustundest inimäälte harmoonilise kooskõla vastu. See tunne pole kuhugi kadunud. Küll aga julgen väita, et need tuhanded koosveedetud tunnid on selle ansambli arengusse andnud märkimisväärse panuse,” meenutab Kadri Voorand, grupi loominguline liider ja enamasti ka vokaalseadete autor.