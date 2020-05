VIDEO | Grete Paia igatseb esinemist: suve jooksul meid avalikel üritustel ilmselt veel lavale ei lasta 

Siiski on Gretel hiljuti õnnestunud oma peret korraks näha, sest ta liitus Rally Estonia vabatahtlikega, kes transpordivad koroonaviiruse proove haiglatest ja hooldekodudest Synlabi. Kahel korral käis ta proove Kuressaarest toomas. "See oli ainus viis, kuidas oma peret näha sain. Rääkisin nendega 20 minutit üle aia juttu ja siis jäeti mulle aia taha väike kilekotike kodutoiduga. Oi kui hea oli vanaema toitu saada!" räägib ta saates "Nova".

Kõigele vaatamata talub ta eriolukorda siiski üllatavalt hästi ja naudib kodus olemist. "Võib-olla on see sellest, et vahepeal on ilusad ilmad olnud ja see võib mind päris palju mõjutada," avaldab ta.