FOTO | Tanja näitab ette, kuidas glamuurselt põllutöid teha

Tanja Mihhailova-Saar Foto: Erlend Štaub

Et muusikutel on praegu kontsertidevaba aeg, ripuvad naismuusikute uhked esinemiskleidid kappides jõude. Tanja Mihhailova-Saar näitab aga ette, mida kleitidega teha, et neil liialt nukker poleks.