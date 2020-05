Inimesed Infarkt tappis hiti „Walk The Dinosaur“ esitaja Hillard Atkinsoni Toimetas Triin Tael , täna, 12:37 Jaga: M

Foto: Facebook/Sweet Pea Atkinson

Los Angeleses suri 74 aasta vanuses ansambli Was (Not Was) laulja Hillard "Sweet Pea" Atkinson. Viltkaabust tuntud vokalisti hitid on "Walk The Dinosaur" ja "Spy in the House of Love".