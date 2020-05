Arvo Pärdi kingitus liigutas tippviiuldajat pisarateni: „Nutsin nagu titt!" 

Viiuldaja rääkis Austraalia väljaandele, et "Eesti hällilaulu" uue seade juured on tema 2018. aasta esinemises Arvo Pärdi Keskuse avamises. Muusik esitas seal John Corigliano pala "Lullaby for Natalie", mis on pühendanud Meyersi esiklapsele. "Arvole meeldis see hällilaul nii väga, et sellest hakkas idanema seeme. Olime ühel meelel, et viiulil kõlab peaaegu kõik paremini (raudselt!), aga kuna Pärdi hällilaul on algselt loodud häälele, üllatas ta mind selle uue seadega väga."