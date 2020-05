Üritused Kas sinu lemmik on nimekirjas? Eesti meelelahutusauhindade nominendid on selgunud Toimetas Liisa Mugra , täna, 11:23 Jaga: M

GALERII

"Rannamaja" osalised Foto: Martin Ahven

Olgugi, et koroonakriis on kriipsu peale tõmmanud erinevatele üritustele, jagatakse ka sel aastal välja Eesti meelelahutusauhinnad. Nüüd on selged kümne kategooria esikolmikud, kes ihaldusväärsete tiitlite pärast võistlema hakkavad.