Vähki põdeva Olivia Newton-Johni foto pani fännid südant valutama 

71aastane Austraalia laulja ja näitleja avaldas sotsiaalmeedias foto oma kõndimisraamist. Kuigi abivahendi taustal oli idülliline bassein, tekitas pilt Daily Maili teatel paljudes fännides veendumuse, et Newton-Johni seisund on halvenenud. Nende lemmik põeb vähki juba kolmandat korda ning selle siirded on kandunud lülisambasse.