Madonna usub, et põdes Pariisis tuuril olles koroonahaigust 

"Kui analüüs näitab antikehi, tähendab, et sul on viirus juba olnud, ja mul ilmselgelt oli see viirus, kui ma enam kui seitse nädalat tagasi Pariisis oma tuuri lõpus haige olin." Madonna sõnul olid samal ajal haiged ka mitmed tema turnee artistid. "Arvasime kõik, et meil on väga raske gripp. Tänu Jumalale oleme kõik nüüd terved ja korras."