VIDEOINTERVJUU | Repinski kallim: „Martin on väga mehelik, vahel väga tähelepanelik ja hooliv. Kuri pole ta kunagi.“ 

Martin Repinski (33) ja Jekaterina Vassiljeva (30) üllitasid hiljuti eestikeelse loo koroonaviirusest, mille sõnad kirjutas Martin. Video on filmitud Jekaterina Jõhvi kodus. Peategelaseks tema kass Rõzik. Paarike plaanib sukelduda sõubisnesisse ja see pole nali!

Lisaks on Katja ka ettevõtja ja ärinaine

"Mul on väike ettevõte, mängutuba Jõhvi lastele. Aga praegu on karantiin ja see on kinni," pajatab tegus naine. "Aga mul on veel mõned projektid teoksil – ma teen õhtukleitide ja pulmakleitide kollektsiooni. Soovin peagi tulla välja oma moebrändiga. Praegu toimuvad ettevalmistustööd ja kohe, kohe on valmimas ka esimene kollektsioon."

