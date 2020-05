Meghan paljastas sünnipäevavideos pisi-Archie hüüdnime 

Enne kuningliku beebi sündi ennustati, et prints Harry ja endine näitlejanna Meghan Markle panevad talle mõne traditsioonilise nime, nagu näiteks Arthur, James, Philip ja Albert. Archie oli väga ootamatu valik. Hiljem on Sussexi hertsogipaar rääkinud, et poja nimi on seotud nende tulevase heategevusfondi Archewell nimega. Sihtasutuse nime tegid nad teatavaks aprillis. Harry ja Meghan seletasid, et sihtasutuse nimi sündis juba enne poega ning isegi enne nende planeeritud kaubamärki Sussex Royal. Inspiratsiooni sai kuulus paar kreekakeelsest sõnast arche, vahendas ajakiri People. "See tähendab ürgalget," seletavad Harry ja Meghan oma avalduses.