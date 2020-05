SUUR MOEGALERII | TFW teine päev sillerdas naiselikkusest ja kodusoojusest 

Cärol Ott tõi Tallinn Fashion Weeki moelaval Foto: Erlend Staub

Cärol Ott tõi Tallinn Fashion Weeki moelavale kolmanda peatüki Põhja-Eesti saartest inspireeritud lugudest. Kollektsiooni “NARGÖ” vormid on inspireeritud vastandlikust elust Naissaarel, kui kanti nii igapäevaseid tööriideid nagu “kuradinahast’’ püksid ja õlikuub, aga ka kauneid kaapotkleite, mida kaunistasid käsitööna valminud pitsääred. Nii tuli esitlusele popurrii aastast Naissaarel, alustades särava kevadega ja lõpetades talviste nootidega. Kangad esindasid kelmikat mänglevust vee ja maismaa piirimail. Lisaks leidus ka ranna varandusest, teokarpidest, inspireeritud kanga manipulatsioone. Efektide tekitamiseks on osa kollektsiooni tekstiilist käsitsi sidumistehnikas värvitud ning kootud. Virtuoza by Liisi Tui esitles Itaaliast, eelkõige Rooma linnast inspiratsiooni saanud moeloomingut. "Rooma võlub oma kunsti ja muretu elustiiliga, vahetu ja rõõmsameelse meluga, pulbitseva energia ja muidugi lummava La Dolce Vitae'liku hõnguga,” kirjeldab disainer õhustikku, mis tema naiselikku kevadkollektsiooni saadab. Kollektsiooni loomisel on Virtuozale omaselt kasutatud jätkusuutlikul viisil soetatud kangaid ning moelaval sai näha Itaaliast pärinevat küütlevat siidi ja viskoosi. Värvidest on disainer pühendunud elegantsetele toonidele nagu must, valge ja beež. Lisaks sai näha Liisi Tui kollektsiooni tarbeks loodud originaalmustreid. Riina Põldroosi uus kollektsiion “Solstice” sündis sooja südasuve ootusest. Kollektsioonis on helgus, valgus ja need imelised hetked, kui hämarik koidikule ulatab käe. Värvipalett on inspireeritud lõpututest, miljoni värviga loojangutest, mis sujuvalt sulavad ühte uduste heinamaadega heleroosadeks hommikuteks. Pastelsed helelillad, kollased, helesinised ning imelised värviüleminekuga originaalloomingust printkangad moodustavad kerge ja suvise meeleolu. Riina kollektsioon pakkus temale omaselt hulganisti lihvitud lõigetega kleite igaks suviseks sündmuseks. Kleitidele pakkusid moelaval seltsi šikid laiad kostüümid ja kitsad lampassidega värvilised püksid, mis sobivad just avarate lendlevate siidpluusidega kandmiseks.

Foto: Erlend Staub

Aldo Järvsoo tõi virtuaalsele Tallinn Fashion Weeki moelavale sefiirivahuste toonide ja geomeetriliste mustritega rikastatud kevadkollektsiooni. Moelooja palus oma sõbral, Karolin Kuusikul pildistada oma uut kollektsiooni kontaktivabalt - nagu väikene kodune moeprojekt - stilistika, meik, soeng, modell ja stuudio kõik ühelt Muusalt! “Karolinis on ühendatud pehmus ja teravus – nagu ka minu neopreenist kollektsioonis. Sefiirivahused toonid on korrastatud geomeetriliste mustrite ja minimalistlike lõigetega,” kirjeldab moelooja oma kevadist loomingut.



Ketlin Bachmanni sellekevadise kollektsiooni põhiosaks on kleidid, mille käsitööna plisseertehnikas valmistatud detailid teevad igaühe neist kordumatuks ainueksemplariks. Monokroonse koloriidi põhirõhk on liivakarva pastellidel, sekka hõbedat, kulda ja musta. Haprad organzaplisseeris kleidid ja topid seovad tervikuks läikivast hõbedasest kunstnahast, mustast lateksist ja robustsest dekoratiivkangast minimalistliku vormiga mantlid, püksid ja seelikud. Disainerile omane tume romantism sai sel korral toitu vastandlike materjalide kasutamisest ja detailirohkete kaunistusvõtete sidumiseks lihtsate vormidega.



Tanel Veenre kevadkollektsioon on edasiarendus sügisel Kuldnõelaga torgatud siid-kaftanitest, mis on nüüd tulnud helgemates toonides ja lisandunud on suviselt kelmikad mini-kleidid ja pluusid. Kõik kaftanid on avarad kanda ja valminud naturaalsest trükitud siidist. Kollektsiooni on peidetud 70ndate hipi-unelmad ja eksootilised loodusmustrid. Kehakatteid vabadele hingedele, sobivad kõikidele suurustele!



Marilin Sikkal esitles kodu, perekonda ja loodust väärtustavat kollektsiooni “Olemise perspektiiv". Disainer näitas oma loomingut merelähedaselt monokroomsena: “See on praegusele ajale kohane sisemise rahu tonaalsus, mis aitab enda sisse vaadata, taas rahu leida ning looma hakata. Praegusel ajal end paabulinnuna lille lüüa oleks kohatu,” selgitab Sikkal kollektsiooni tagamaid. “MARI looming kannab algusest peale endas sõnumit mugavusest, naiselikkusest, naturaalsusest, lihtsusest ning aitab naisel olla tema ise - nautida päris elu ning olemist tema lihtsuses, pehmuses ja loomulikkuses,” ütleb Marilin Sikkal, et ka värvid on tema hinges endiselt alles.



Kristina Viirpalu ütleb oma kollektsiooniga “COR MEUM”, et kuni süda lööb, on kõik võimalik! Disaineri uusim kollektsioon koosneb kõrgetasemelise käsitöö, tehniliste nüansside ja keeruliste lõigete sümbioosist. Kirglikuid tänapäeva naisi südames hoides, on loomingus nii pükskostüüme kui ka eksklusiivseid pulmakleite. Klassikaline must ja kuumade rannaäärsete kuurortide hõng kannab läbi koloriidi ning loob luksusliku koosluse. “COR MEUM” kollektsiooni loomisel on kasutatud kergust lisavat, õhkõrna šifooni ning siidi. Viirpalu loomingule omaselt lisasid aktsenti vapustavad villakrepid. Lenneldes formaalsest linnaelust otse võrgutavasse kuurorti, on “COR MEUM” kollektsioon täiuslik valik.