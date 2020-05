„PUUDUTA MIND“ | Toitumisnõustaja Jaanika Tapver: ebaõige toitumine võib vallandada tüütu migreenihoo 

Seepärast on soovitatav süüa selliseid trüptofaanirikkaid toite, kus teisi aminohappeid on vähem, hommikul esimese toidukorrana. Nii ei teki konkurentsi ja trüptofaan jõuab ajuni. Sellisteks toitudeks on näiteks hirss, kinoa, banaan, mandlid, pähklid, seemned, kikerherned, kaer. Kalkun on ka teada tuntud trüptofaani allikas, kuid selles on rohkesti ka teisi aminohappeid.



Teiseks lahenduseks on trenn. Treenimise käigus kulutab keha teised aminohapped ära ning trüptofaani tee ajuni on vaba. On veel üks variant, mis ei ole pikaajaliselt kasutades tervislik. Tarbides koos valkudega kiiresti veresuhkrut tõstvaid süsivesikuid, vabastab keha suures koguses insuliini, mis kõrvaldab verest teised aminohapped. Trüptofaani insuliin ei mõjuta. Puuduseks on see, et kiiresti veresuhkrut mõjutavate süsivesikute tarbimine võib meeleolu-, isu- ja uneprobleemidega inimestel pikemas perspektiivis haigussümptomeid pigem halvendada kui parandada.